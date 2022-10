Le président russe Vladimir Poutine a adressé dimanche ses "félicitations les plus chaleureuses" à son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion de sa réélection à la tête du Parti communiste chinois, pour un troisième mandat historique.

Xi Jinping réélu président de la Chine: Vladimir Poutine et... Kim Jong Un réagissent

"Je serai ravi de poursuivre notre dialogue constructif et notre travail commun étroit visant à renforcer les relations de partenariat global et de coopération stratégique entre nos Etats", a souligné le président russe, cité dans un communiqué du Kremlin, en souhaitant au dirigeant chinois de "nouveaux succès (...), une santé robuste et la prospérité".

Le dirigeant nord-coréen félicite Xi également

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a lui aussi envoyé dimanche ses "chaleureuses félicitations" au président chinois Xi Jinping, souhaitant un "plus bel avenir" aux relations bilatérales, rapporte l'agence officielle KCNA.

"Je construirai, avec vous, un plus bel avenir aux relations" entre la Corée du Nord et la Chine "pour satisfaire les exigences de notre époque", a déclaré Kim dans ce communiqué publié par l'agence d'Etat de Pyongyang.