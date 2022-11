Xi Jinping confronté à un défi sans précédent

Pour la première fois depuis 1989 et Tian’anmen, des Chinois ont manifesté dans une dizaine de villes. Ils dénoncent l’étouffement causé par la politique “zéro Covid”. Mais la contestation s’est élargie à une critique du système politique.

Xi Jinping et ses camarades du Politburo avaient probablement tout imaginé, sauf cela : qu’un incendie dans un immeuble d’Urumqi, le lointain chef-lieu de la région autonome du Xinjiang, provoque une révolte populaire contre leur politique "zéro Covid" et serve de prétexte à des revendications démocratiques qu’on n’avait plus entendues, dans les rues de Chine, depuis l’écrasement...