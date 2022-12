L'Ukraine au centre d'une rencontre entre le président chinois et Charles Michel à Pékin

"Résoudre la crise ukrainienne par des moyens politiques est dans l'intérêt de l'Europe et de tous les pays d'Eurasie", a déclaré Xi Jinping au terme d'une réunion à Pékin, rapporte jeudi la télévision publique chinoise China Central Television.

Il est désormais important d'éviter "l'escalade et la propagation" du conflit et de promouvoir les pourparlers de paix, a ajouté le président chinois.

De son côté, Charles Michel a souligné que l'UE compte sur la Chine pour appeler la Russie, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité de l'ONU, à respecter la Charte internationale des droits de l'homme et pour qu'elle participe aux efforts permettant de mettre fin à l'occupation de l'Ukraine. Les deux dirigeants ont également exprimé leurs inquiétudes face à la menace nucléaire.

Selon le porte-parole de Charles Michel, la rencontre entre les deux hommes a duré environ 3 heures et a été un "dialogue ouvert et sincère". Il n'y avait pas eu de réunion de haut niveau entre l'Union européenne et la Chine depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020.