La directrice du FMI salue l'avancée "décisive" de Pékin en matière de Covid : "La performance de la Chine est importante pour l'économie mondiale"

Mercredi, les autorités sanitaires du pays ont annoncé un assouplissement général des restrictions sanitaires, après des manifestations de colère, et aussi dans l'espoir de relancer l'économie asphyxiée par le "zéro Covid".

Parmi les principales mesures dévoilées, la fin des tests PCR systématiques et à grande échelle, la possibilité de s'isoler à domicile pour les cas bénins et asymptomatiques, et un recours plus limité aux confinements.

L'effort de la Chine pour augmenter le taux de vaccination est une bonne chose "pour le peuple chinois, mais aussi importante pour l'Asie et le reste du monde", a ajouté Mme Georgieva.

"La performance de la Chine est importante (non seulement) pour la Chine mais aussi pour l'économie mondiale", qui a subi les répercussions de la guerre en Ukraine, s'ajoutant à une reprise post-pandémique trébuchante et une crise du coût de la vie dans de nombreux pays.

L'abandon progressif de la stratégie zéro Covid "contribuera à lever une série d'incertitudes", a souligné Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lors de la même conférence.

Le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, a ajouté que ces "ajustements soutiendront la vigueur de la reprise (économique) tant en Chine que dans le monde".

Ce n’est pas la fin du "zéro Covid" mais les Chinois s’en rapprochent