Face à la puissance militaire de Pékin, Tokyo révise sa doctrine de défense : "Un défi stratégique sans précédent à la paix"

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est dit vendredi soir "déterminé à remplir (s)a mission de protéger la nation et ses habitants à ce tournant de l'Histoire".

Constitution toujours pacifiste

Bien que ces changements soient soutenus par l'opinion publique nippone, il s'agit d'un virage majeur pour ce pays dont la Constitution pacifiste, adoptée au lendemain de sa défaite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lui interdit en principe de se doter d'une véritable armée. M. Kishida a assuré que la stratégie défensive du Japon continuerait à "s'inscrire dans le cadre de sa Constitution, du droit international et du droit japonais", ajoutant que sa politique de "défense exclusive" resterait inchangée.

La doctrine défensive nippone est ébauchée dans trois documents faisant clairement référence à la Chine, à la Corée du Nord et à la Russie. Ces documents adoptent un langage plus tranché que lors de la première publication de la stratégie nationale de sécurité du Japon en 2013.

"Défi stratégique" chinois

La posture militaire de plus en plus affirmée de la Chine y est décrite comme une "grave préoccupation pour le Japon et la communauté internationale", Pékin étant un "défi stratégique sans précédent à la paix et à la stabilité du Japon".

Au centre de sa nouvelle "stratégie de sécurité nationale", le Japon prévoit de doubler son budget annuel de défense en le faisant passer d’environ 1 % de son PIB à 2 % d’ici 2027. Le pays s’alignerait ainsi sur un engagement similaire déjà pris par les membres de l’Otan. Le Japon entend notamment se doter d’une "capacité de contre-attaque", un concept qui jusqu’à récemment aurait été jugé incompatible avec sa Constitution. Cela lui permettrait de frapper des cibles menaçant l’archipel depuis des pays voisins.