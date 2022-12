La Corée du Nord moquée par des experts après le test d'un satellite espion, la soeur de Kim Jong Un réagit

L'armée de Séoul avait détecté dimanche le lancement de deux missiles balistiques de moyenne portée par Pyongyang.

Dans une longue déclaration au vitriol diffusée par l'agence d'Etat KCNA, Kim Yo Jong, la soeur du Numéro 1 nord-coréen, a rétorqué qu'il était "inapproprié et imprudent" d'évaluer, à partir de ces deux images en noir et blanc, les progrès et l'aptitude de Pyongyang dans le développement de satellites.

"Nous avons conduit un essai nécessaire et avons communiqué (ce) résultat significatif et réjouissant", a-t-elle affirmé.

Kim Yo Jong a insisté sur le fait qu'une caméra installée sur le satellite avait "la fiabilité d'un contrôle au sol (...) dans un environnement de vol spatial convenable". Elle a aussi jugé fiables les dispositifs de transmission des données.

Le développement d'un satellite de reconnaissance figurait parmi les projets clés de Pyongyang en matière de défense dévoilés l'an dernier par Kim Jong Un.

Pyongyang est sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de son programme d'armement nucléaire. Les satellites à usages civils ne sont toutefois pas sujets au même régime de restrictions.

Les experts estiment que le développement d'un tel satellite espion pourrait servir de couverture à Pyongyang pour tester des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), ceux-ci partageant en grande partie la même technologie.

"Si nous développons des ICBM, nous tirerons des ICBM et nous ne testerons pas des fusées à longue portée camouflées (avec) des satellites", a réfuté Kim Yo Jong.

Le lancement de ce week-end est survenu après une année marquée par une série record d'essais d'armements par Pyongyang, notamment de son ICBM le plus avancé en novembre.

Washington et Séoul avertissent depuis plusieurs mois que Pyongyang pourrait être en train de préparer ce qui serait son septième essai nucléaire, le premier en cinq ans.