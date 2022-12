Talibans au pouvoir en Afghanistan: le chef de l'ONU exige l'annulation d'interdictions d'emploi et d'éducation des femmes

"Les dernières restrictions par les talibans sur l'emploi et l'éducation des femmes et des filles sont d'injustifiables violations de droits humains et doivent être annulées", a écrit le secrétaire général de l'ONU sur Twitter.

M. Guterres a souligné que les "actes visant à exclure et à faire taire des femmes et des filles provoquent encore une immense souffrance et des reculs importants quant au potentiel de la population afghane".

"Aucun pays ne peut se développer - voire survivre - socialement et économiquement si la moitié de sa population est exclue", avait insisté auparavant dans un communiqué de Genève M. Türk.

Les talibans, qui ont pris le pouvoir à Kaboul en août 2021 et dont l'autorité n'est pas reconnue par l'essentiel de la communauté internationale, viennent d'interdire à quelques jours d'intervalle aux femmes et aux filles de poursuivre des études universitaires et de travailler dans des ONG nationales ou internationales.