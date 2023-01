"Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur les chiffres de décès liés au Covid", déclare la Chine

Le nombre de malades a connu dans la foulée une forte croissance. Des hôpitaux se retrouvent submergés de patients âgés et des crématoriums apparaissent dépassés par l'afflux de corps.

La situation sanitaire en Chine reste très difficile à évaluer objectivement

"Pour le moment, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'enquêter sur la cause (de décès) pour chaque cas individuel", a estimé l'épidémiologiste Liang Wannian.

"La tâche principale durant la pandémie est de soigner les patients", a souligné le chef du groupe d'experts contre le Covid missionné par la Commission nationale de la santé - qui fait office de ministère.

La Chine pourrait déterminer les chiffres des décès en examinant a posteriori la surmortalité, a suggéré lors de la conférence de presse Wang Guiqiang, chef du département des maladies infectieuses de l'Hôpital numéro 1 de l'université de Pékin.

A en croire les chiffres officiels, seuls 37 décès liés au Covid ont été enregistrés en Chine depuis le mois dernier, sur une population de 1,4 milliard d'habitants. Pékin a revu en décembre sa méthodologie pour la comptabilité des morts du Covid.

Seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au coronavirus sont désormais intégrées dans les statistiques. Ce changement de méthodologie signifie qu'un grand nombre de décès ne sont plus répertoriés comme étant dus au Covid.

Hong Kong : la population est partagée avant la réouverture de la frontière avec la Chine continentale

"Si un consensus peut être atteint au niveau mondial (sur la classification d'un décès comme mort du Covid), ce serait mieux. S'il ne peut être atteint, alors chaque pays effectuera une classification en fonction de sa propre situation", a souligné Liang Wannian.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué la semaine dernière cette nouvelle définition chinoise d'un mort du Covid, la jugeant "trop étroite".

"Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu'un séquençage du virus plus complet et en temps réel", avait insisté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pékin avait fustigé ces critiques et appelé l'OMS à adopter une position "impartiale" sur le Covid.