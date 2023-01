Le boucher de 61 ans, qui travaillait à l’abattoir de Sheung Shui, au nord de Hong Kong, a été chargé par le cochon alors qu’il tentait de l’abattre. En effet, c’est après s’être fait tirer dessus avec un pistolet paralysant que la bête, revenant malgré tout à elle, s’est attaquée au boucher. C’est son collège qui l’a retrouvé gisant au sol, grièvement blessé.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital mais les médecins n’ont pas pu le sauver.

Comme nous l’apprend CNN, la police établit encore la cause exacte du décès. Il est probable que la blessure fatale soit due au couperet que le boucher tenait encore dans ses mains quand le cochon l’a chargé.

”Le ministère du Travail est attristé par le décès de cet individu et présente ses plus sincères condoléances à sa famille”, ont indiqué les autorités dans un communiqué. On ne sait pas ce qui est arrivé au cochon en question.