Américains, Philippins et Japonais resserrent les rangs face à la Chine

Aucun détail n’a encore été communiqué, sinon que deux des bases concernées se trouvent sur Luzon, la grande île tout au nord des Philippines. C’est sur cette île que les États-Unis possédaient jadis deux de leurs plus grandes installations militaires à l’étranger : la base navale de Subic Bay et la base aérienne de Clark. Jusqu’au départ des Américains en 1991, après un désaccord sur les conditions de leur location, ces bases étaient des pièces maîtresses dans un dispositif en arc de cercle qui s’étirait de la Corée du Sud aux Philippines, à travers le Japon - un chapelet de "forteresses du monde libre" pendant la guerre froide.

Si l’on n’en est plus à vouloir "contenir" la progression du communisme (chinois et soviétique) dans la région, c’est, toutefois, la montée en puissance de la Chine qui continue d’inspirer des craintes et justifie le renforcement des relations historiques entre les États-Unis et les Philippines, qui furent une colonie américaine de 1898 à 1946. En faisant main basse sur l’archipel des Spratleys, en partie revendiqué par Manille, Pékin a montré sa volonté de contrôler toute la mer de Chine méridionale. Et, si son prédécesseur, Rodrigo Duterte, avait préféré privilégier les relations commerciales avec la Chine (premier partenaire économique des Philippines), Ferdinand Marcos Jr n’entend pas sacrifier pour autant l’intérêt national.

À lire aussi

Se préparer à défendre Taïwan

L’Amérique de Joe Biden n’a pas fait la sourde oreille. En novembre, la vice-présidente Kamala Harris avait attiré l’attention en se rendant à Palawan, un déplacement sans précédent sur l’île philippine la plus proche des Spratleys. Dans la foulée, alertés par les menaces de plus en plus virulentes de Pékin à l’égard de Taïwan, les Américains ont dû considérer les mesures à prendre pour protéger plus efficacement l’ancienne Formose, une île que la Chine considère comme une province à récupérer tôt ou tard.

Luzon, où les États-Unis vont donc consolider leur ancrage, se trouve à seulement quelque 300 km au sud de Taïwan. Elle offre donc un point d’appui idéal pour mener des opérations dans l’hypothèse d’un conflit entre Pékin et Taipei. Mais elle n’est pas la seule : au nord de Taïwan, Okinawa et l’archipel des Ryukyu, qui forment l’extrémité méridionale du Japon, fournissent un autre tremplin de choix. Ce n’est donc pas une surprise si les États-Unis préparent parallèlement de nouveaux développements dans l’utilisation des bases qu’ils y entretiennent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Rotations dans les Ryukyu

Près de la moitié des 50 000 soldats américains déployés au Japon sont casernés à Okinawa, un territoire qui est resté sous administration américaine jusqu’en 1972. Longtemps cette cohabitation a été problématique (des affaires de viols ont défrayé la chronique), mais aujourd’hui la rivalité sino-japonaise, envenimée par le contentieux territorial des îles Senkaku, a pris le dessus.

Il ne sera sans doute pas question d’augmenter le contingent américain sur place, mais plutôt de le rééquiper dans la perspective d’un éventuel conflit avec la Chine. Les troupes seront aussi amenées à faire des rotations sur des îles isolées des Ryukyu, à moins de 200 km de Taïwan, pour qu’elles s’y entraînent aux conditions d’un engagement dans un environnement aussi particulier et austère. Parallèlement, le gouvernement de Fumio Kishida s’est résolu à porter à 2 % du PIB les dépenses militaires nippones. De quoi faire un peu plus du Japon le premier allié des États-Unis dans le monde.