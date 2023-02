Pourquoi le modèle économique chinois est voué à l’échec

En 2022, la Chine enregistre son taux de croissance le plus bas depuis 40 ans. 3 % contre les 5,5 % prévus par le pouvoir. La crise sanitaire et l’invasion de l’Ukraine y participent, mais n’explique pas tout. La baisse s’installe dans la durée et les économistes s’inquiètent : le modèle de croissance chinois serait en train de vivre ses dernières années.