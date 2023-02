Après le discours de Biden, Pékin réplique : "La Chine ne cherche pas à éviter la compétition avec les Etats-Unis et elle ne la craint pas"

L'Amérique "agira" si Pékin "menace sa souveraineté", a mis en garde Joe Biden. "Gagner la compétition avec la Chine devrait nous unir tous", a-t-il assuré devant le Congrès américain, se disant cependant déterminé "à travailler avec la Chine là où cela peut servir les intérêts américains et être bénéfique au monde entier".

Interrogée mercredi sur les propos de Joe Biden, la diplomatie chinoise s'est montrée à la fois ferme et ouverte au dialogue. "Nous défendrons avec fermeté la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine", a indiqué lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Les Etats-Unis devraient percevoir la Chine de manière objective et rationnelle, mener envers elle une politique positive et pragmatique et travailler avec elle pour ramener les relations bilatérales sur la voie d'un développement sain et stable."

Les relations bilatérales se sont encore détériorées l'an passé à propos de Taïwan, des droits de l'Homme dans la région chinoise du Xinjiang ou encore des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs, qui visent à freiner le développement chinois dans ce domaine.

"La Chine ne cherche pas à éviter la compétition avec les Etats-Unis et elle ne la craint pas, mais nous sommes opposés à ce que l'ensemble de la relation sino-américaine soit définie par cette seule notion de compétition", a souligné Mao Ning. "Calomnier un pays au nom de la compétition, restreindre les légitimes droits de développement des autres pays, ou encore nuire aux chaînes industrielles et aux chaînes d'approvisionnement mondiales, tout cela, ce ne sont pas des comportements dignes d'un grand pays responsable."

L'armée américaine a abattu samedi, au large des côtes de Caroline du Sud, un ballon chinois considéré par le Pentagone comme un engin espion, destiné à récolter des informations sensibles. Pékin a soutenu de son côté qu'il s'agissait d'un aérostat civil, principalement destiné à recueillir des données météorologiques.