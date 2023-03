Un pilote néo-zélandais pris en otage donne des nouvelles : “On me libérera lorsque la Papouasie sera indépendante” (VIDÉO)

Avant de rassurer sa famille. “Ne vous inquiétez pas pour moi, on s’est occupé de moi aussi bien qu’on pouvait s’y attendre compte tenu de la situation. Ils me donnent toujours assez d’eau et de nourriture. Ils m’ont aussi fourni des vêtements chauds et les médicaments nécessaires en raison de mon manque de condition physique pour les longues marches que nous faisons. Soyez forts et patients. J’espère que nous pourrons être tous réunis bientôt”.