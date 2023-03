L'animal finit par grandir et son comportement commence lui aussi à changer... Jusqu'au jour où la bête s'est mise debout sur ses deux pattes arrières! Le malheureux propriétaire de cet ours qui pensait être un chien explique: "Il commence à vraiment ressembler à un ours. J’ai vraiment peur d’eux". Après confirmation, les autorités qui se sont rendues chez cette famille, sont formelles! Il s'agit d'un ours noir d'Asie!

Comment un ours peut-il se retrouver chez une famille ?

En Chine, il est courant dans la médecine traditionnelle d'utiliser ces ours noirs. Même pour leurs viandes! Ils sont généralement vendus sur le marché noir. Plus de peur que de mal, l'animal a pu être placé dans un centre qui réhabilite les animaux sauvages.