"En réponse aux actes de collusion gravement erronés entre les Etats-Unis et Taïwan, la Chine prendra des mesures déterminées et efficaces pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale", a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié par l'agence Chine Nouvelle.

Taïwan a de son côté annoncé avoir détecté jeudi matin un hélicoptère chinois et trois navires de guerre près de l'île, après la rencontre entre sa présidente Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine Kevin McCarthy à Los Angeles.

"Un appareil de l'Armée populaire de libération et trois vaisseaux de la Marine de l'Armée populaire de libération ont été détectés à 06H00" locales (22H00 GMT mercredi), a annoncé le ministre taïwanais de la Défense dans un communiqué.