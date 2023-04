La Corée du Nord annonce un nouvel essai réussi de drone sous-marin d'attaque nucléaire capable de "produire un tsunami radioactif de grande ampleur"

Le système sous-marin "Haeil-2" a été testé entre le 4 et le 7 avril, selon l'agence de presse d'Etat nord-coréenne KCNA, citée par Yonhap. Le test a été mené depuis la province d'Hamgyong du Sud. Une ogive a été lancée sous eau et a poursuivi une croisière de 1.000 kilomètres durant 71 heures et six minutes.