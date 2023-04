Taïwan détecte huit navires de guerre et 42 avions de chasse autour de l'île

À lire aussi

L'armée chinoise a lancé samedi trois jours d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan, sur fond de tensions avec l'île après une rencontre aux Etats-Unis de sa présidente Tsai Ing-wen et du troisième personnage de l'Etat américain, Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants.

"Le commandement du théâtre d'opérations Est de l'Armée populaire de libération organisera du 8 au 10 avril un exercice de préparation dans le détroit de Taïwan, dans les parties nord et sud de l'île, et l'espace aérien à l'est de l'île de Taïwan", indique un communiqué de l'armée chinoise.

Ces manoeuvres comprennent également des "patrouilles", selon l'armée chinoise.

Des exercices à tirs réels se tiendront lundi dans le détroit de Taïwan à proximité des côtes du Fujian (est), la province qui fait face à l'île, ont par ailleurs indiqué les autorités maritimes locales.

Ces exercices, qui revêtent une dimension "opérationnelle", sont destinés à démontrer que l'armée chinoise sera prête, "si les provocations s'intensifient", à "régler une fois pour toutes la question de Taïwan", a prévenu l'analyste militaire Song Zhongping.