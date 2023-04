Interrogé sur le sujet, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a pris fait et cause pour la Corée du Nord et fustigé le rôle des Etats-Unis dans ce regain de tensions.

"Le cycle actuel de tensions [...] a ses causes. L'impact négatif du précédent exercice militaire des Etats-Unis et le déploiement d'armes stratégiques autour de la péninsule (coréenne) est évident pour tous", a affirmé devant la presse ce porte-parole.

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu le mois dernier leurs plus importantes manoeuvres militaires conjointes en cinq ans.

Les exercices de ce type suscitent l'ire de la Corée du Nord qui les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire.

Pyongyang a depuis multiplié les tirs de missiles.

Le dernier en date jeudi est un "nouveau type" de missile balistique, possiblement à combustible solide selon l'armée sud-coréenne.

Cela marquerait une avancée technologique et stratégique majeure pour le programme d'armement de Pyongyang.

Tous les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) lancés jusqu'à présent par la Corée du Nord étaient à combustible liquide.

Les missiles à combustible solide font preuve d'une meilleure stabilité et sont plus rapides à préparer pour un lancement que ceux à combustible liquide.

Ils sont également plus difficiles à détecter et donc à détruire.