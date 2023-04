Taïwan réplique et organise des simulations d'attaques après les exercices militaires chinois

"Je suis fier d'être Taïwanais et je crois en notre pays. Nous devons en savoir plus sur la prévention des catastrophes et la guerre", a déclaré Chang Wei-chen, 40 ans, un employé du gouvernement local. "Cela nous sera utile."

Ces simulations de catastrophes surviennent dans un contexte de tensions entre Pékin et Taipei.

L'armée chinoise a organisé trois jours d'exercices militaires pour faire pression sur Taïwan, après une rencontre entre sa présidente Tsai Ing-wen et le troisième personnage de l'État américain, Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants.

À lire aussi

Des navires de guerre, des vedettes rapides lance-missiles et des avions de chasse ont notamment été mobilisés pour ces opérations qui ont donné lieu à des simulations de frappes ciblées et à un encerclement de Taïwan. Les exercices militaires chinois ont pris fin lundi.

La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Les exercices traditionnellement planifiés à Taichung se concentrent généralement sur les catastrophes.

Cette année, cependant, des scénarios de guerre ont inspiré la majorité des exercices auxquels des civils, des pompiers, des soldats et des étudiants ont participé.

Dans un de ces scénarios, des explosions retentissent alors que des fusées éclairantes s'abattent sur un immeuble résidentiel pour simuler une frappe de missile. Des haut-parleurs annoncent une attaque par la "Chine communiste".

Des camions de pompiers se précipitent sur les lieux, sirènes retentissantes, alors que des excavatrices et des grues déblayent de faux débris.

Dans un autre de ces scénarios, du gaz coloré est diffusé dans l'air pour simuler une attaque chimique au cours de laquelle une équipe d'intervenants en combinaison adéquate sauve un civil inconscient pris entre deux feux.

Des écrans de télévision diffusent des informations de dernière minute montrant une fausse réunion de crise de responsables.

Des exercices aériens ont eu lieu à travers Taïwan l'année dernière et un manuel a été remis aux habitants pour se préparer à une invasion chinoise.

Les exercices de jeudi s'inscrivent dans un cadre plus large alors que les menaces chinoises deviennent plus belliqueuses.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également alimenté les craintes que Pékin dispose désormais d'une feuille de route pour annexer son petit voisin.

Plusieurs exercices jeudi semblaient s'être inspirés de situations observées dans des villes ukrainiennes bombardées, notamment des opérations de sauvetage dans des bâtiments effondrés.