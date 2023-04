L'épicentre du séisme a été détecté à plus de 96 km de Tuban et 157 km de Surabaya, la deuxième ville la plus peuplée d'Indonésie.

La secousse a été ressentie sur une large partie de l'île de Java, et jusqu'à l'île de Bali.

"A Surabaya, ça a été un peu ressenti, des lampes se sont balancées", et la secousse a duré "un moment", a indiqué un journaliste de l'AFP sur place. "Des gens dans les restaurants ont paniqué et se sont précipités à l'extérieur".

Une réplique mesurée à 5,5 par l'agence indonésienne de géologie a été enregistrée dans la même zone une heure environ après la principale secousse.

Abdul Muhari, le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, a estimé que le tremblement de terre, s'il a été "largement ressenti", "ne devrait pas provoquer de dégâts importants parce que le séisme n'est pas proche de la surface".

L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.