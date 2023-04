Lundi, les membres d'équipage des trois frégates participantes seront soumis à la simulation de l'envoi d'un missile balistique en guise de provocation de la Corée du Nord, a déclaré le porte-parole de la marine sud-coréenne. Les trois pays ont déjà annoncé la semaine dernière, à l'issue d'une consultation à Washington, qu'ils mèneraient plus fréquemment ce type d'entraînements, en particulier au niveau de la défense antimissile et de la lutte anti-sous-marine.

Les tensions déjà vives dans la région se sont encore aggravées ces dernières semaines, en partie à cause du missile intercontinental que la Corée du Nord a tiré jeudi. Pyongyang a menacé de mener des "actions plus offensives" en réponse à une précédente préparation militaire commune de la Corée du Sud et des États-Unis. La Corée du Nord a qualifié cet exercice de "répétition d'une guerre nucléaire".