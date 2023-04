Le célèbre alpiniste Noel Hanna est mort au Népal

L'Annapurna, la dixième plus haute montagne du monde, est techniquement ardue à grimper et enregistre un taux de mortalité plus élevé que celui dans l'Everest. Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille des centaines d'alpinistes chaque printemps, quand les températures sont plus clémentes et les vents généralement faibles. Le gouvernement a délivré pour cette saison plus de 700 permis pour l'ascension des différentes montagnes de l'Himalaya, dont 319 pour celle de l'Everest.