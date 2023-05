Les États-Unis avancent qu’une “solution pacifique” est possible entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Un soldat azerbaïdjanais a été tué jeudi dans de nouveaux affrontements à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui se sont mutuellement accusés de “tirs de mortier” et d'” armes lourdes” et de “provocations” à la frontière.

”Les violences de ce type, nous pensons qu’elles sapent les progrès […] vers une paix digne et durable” entre ces deux pays du Caucase, qui se disputent depuis trois décennies la région du Nagorny Karabakh.

Vedant Patel a demandé à ce que les deux dirigeants, qui doivent se rencontrer dimanche à Bruxelles, se “mettent d’accord pour éloigner leurs troupes le long de la frontière”, ainsi que l’avait proposé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.