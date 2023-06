Depuis le début du siècle, l’Inde a connu plus d’une dizaine d’accidents ferroviaires

À lire aussi

Rappel des dix catastrophes ferroviaires les plus meurtrières en Inde, selon les données de l’AFP.

1981, plus de 800 morts

L’accident ferroviaire le plus meurtrier dans ce pays est celui du 6 juin 1981 quand, dans l’État de Bihar (est), sept wagons d’un train qui traversait un pont, sont tombés dans un fleuve, le Bagmati, faisant entre 800 et 1.000 morts.

1995, plus de 300 morts

Le 20 août 1995, la collision entre deux trains, à une quarantaine de km de la ville d’Agra (nord) qui abrite le Taj Mahal, fait au moins 305 morts et 344 blessés. Selon les responsables des chemins de fer, un aiguilleur a donné le feu vert au train express, sans s’être aperçu que la voie n’était pas libre.

1999

Au moins 285 personnes périssent dans la collision frontale de deux trains de passagers en gare de Gaisal, au Bengale occidental (est) le 02 août 1999. Cet accident serait dû à une série d’erreurs humaines.

1998

Le 26 novembre 1998, le Sealdah Express reliant Jammu (nord) à Calcutta (sud-est) entre en collision avec un train qui avait déraillé. Bilan : au moins 210 morts.

2006, attentats

Une série d’attentats contre des trains et des gares à Bombay et sa banlieue (ouest) le 11 juillet 2006 au soir, à l’heure de pointe, font au moins 186 morts et quelque 800 blessés. L’Inde a accusé des islamistes basés au Pakistan.

1956

Le 23 novembre 1956, un train tombe dans le fleuve Marudayar (Madras), un pont ayant été détruit par les eaux. Au moins 154 personnes décèdent et 115 sont blessées.

2016

Le déraillement d’un train express Patna-Indore avec près de 2.000 personnes à son bord le 20 novembre 2016 dans l’État de l’Uttar Pradesh (nord) fait 146 morts et près de 180 blessés.

Les 14 wagons sont sortis de la voie à proximité de la ville de Kanpur, tôt le matin, à une heure où la plupart des passagers dormaient..

2010

Un train bondé s’encastre dans un convoi de marchandises, dans un bastion maoïste à environ 135 km à l’ouest de Calcutta, capitale du Bengale occidental. Cet accident du 28 mai 2010, qui a fait au moins 146 morts et plus de 200 blessés, est attribué par les autorités à un acte de sabotage de la rébellion maoïste.

1954

Le 28 septembre 1954, l’express Madras-New Dehli déraille après l’effondrement d’un pont : au moins 137 morts et 100 blessés.

2002

Le Rajdhani Express, qui assurait la liaison entre Calcutta (est) et New Delhi, la capitale, déraille au niveau d’un pont, plongeant dans une rivière, dans l’État de Bihar (est). Au moins 120 personnes sont tuées. La direction des chemins de fer a dénoncé un sabotage.