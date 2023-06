”Ne vous y trompez pas, un conflit dans le détroit de Taïwan serait dévastateur” : le Pentagone avertit la Chine

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mis en garde contre les conséquences d’un conflit à propos de Taïwan lors d’un discours prononcé samedi à Singapour, à l’occasion de la plus grande conférence sur la sécurité en Asie. Il a également réitéré son appel à une plus grande communication entre les instances militaires américaines et chinoises.