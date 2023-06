La cause et les "responsables" de la catastrophe ferroviaire en Inde identifiés

Le ministre indien des Chemins de fer a annoncé dimanche que la cause et les responsables de la pire catastrophe ferroviaire qu'ait connue l'Inde ces dernières décennies avaient été identifiés, tout en désignant un système de signalisation électronique. "Nous avons identifié la cause de l'accident et les personnes qui en sont responsables", a déclaré le ministre indien des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, à l'agence de presse ANI dimanche, en ajoutant qu'il n'était "pas approprié" de divulguer davantage de détails avant le rapport d'enquête final.