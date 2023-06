La Chine et les États-Unis esquissent une détente

Le chef de la diplomatie américaine n’espérait certainement pas renverser la vapeur, bien qu’il n’ait pas ménagé sa peine. Il a retrouvé, pendant trois heures, l’interlocuteur principal de Pompeo, Wang Yi, qui a pris du galon dans l’intervalle en pilotant désormais la politique extérieure chinoise au sein de la haute direction du Parti communiste. Il s’est entretenu, cinq heures durant, avec celui qui a succédé à Wang à la tête du ministère des Affaires étrangères, Qin Gang, auparavant ambassadeur de Chine à Washington. Et il a été gratifié in extremis d’une entrevue de 35 minutes avec le président Xi Jinping – signe qu’en dépit des tensions, Pékin veut marquer sa volonté de remettre la relation sino-américaine sur les rails.

Une litanie de griefs

Les obstacles sont, il est vrai, nombreux et n’épargnent quasiment aucun champ des relations bilatérales. La compétition entre les deux plus grandes économies de la planète est plus intense que jamais et les accusations mutuelles d’espionnage enveniment la situation. La rivalité militaire ne cesse, elle aussi, de croître avec parfois des accrochages qui pourraient facilement dégénérer, notamment en mer de Chine. Le soutien chinois à l’agression russe en Ukraine l’a quelque peu éclipsé, mais le dossier nucléaire nord-coréen préoccupe toujours Washington, alors que Pékin s’indigne, de son côté, d’un soutien américain de plus en plus prononcé à Taïwan, la “province chinoise” qui jouit d’une indépendance de fait depuis 1949. Enfin, les violations des droits humains (en particulier au Xinjiang et au Tibet, mais aussi à Hong Kong) restent à l’agenda.

Chinois et Américains savent néanmoins qu’il est de leur intérêt de coopérer, sur les grands dossiers internationaux (le climat, la sécurité alimentaire, la paix et la stabilité mondiales…) comme sur les questions bilatérales. Antony Blinken a ainsi évoqué la nécessité de mieux contrôler la production de fentanyl, ce puissant analgésique opioïde dont l’addiction fait des ravages aux États-Unis.

Maigres progrès

Les discussions n’ont, toutefois, livré que peu de résultats visibles, hormis l’engagement de négocier sur des problématiques ponctuelles (la délivrance des visas ou l’extension des liaisons aériennes, par exemple). Les Républicains y voient la preuve d’une inefficacité qu’ils attribuent à “la faiblesse” présumée de l’Administration Biden.

À l’aube d’une nouvelle campagne présidentielle, dont le "China bashing" est un ingrédient traditionnel, la Maison-Blanche a peu de marge de manœuvre. Plusieurs membres du gouvernement devraient se rendre en Chine dans un avenir proche : la secrétaire au Trésor Janet Yellen, sa collègue au Commerce Gina Raimondo, ou l’envoyé spécial pour le climat John Kerry. Tous les regards se tournent, cependant, vers une éventuelle rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping à l’occasion du sommet du Forum de coopération Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco, les 15 et 16 novembre. Pour autant que le président chinois décide d’y participer…