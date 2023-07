Lucienne, une mystérieuse Belge dans l’ombre du "Shakespeare turc"

Tout semble les séparer. Lui est un diplomate séducteur, volage, amateur de whisky, préférant Londres à Bruxelles et davantage passionné par la poésie que par les rapports qu’il doit fournir à la puissance ottomane. Elle est la fille d’un contremaître des charbonnages de Liège, de nationalité belge, et d’une mère probablement namuroise.

Les méchantes langues diront qu’elle est une “femme pour diplomates” – l’expression est retenue par un rare article à son propos de l’hebdomadaire “Pourquoi Pas ? ” en 1932. Elle chercherait à gravir les marches de l’ascension sociale en faisant chavirer le cœur des hommes plus âgés et fortunés. Pourtant, une idylle durable va naître de cette rencontre. Un amour romantique qui va traverser l’histoire de la Turquie et assister au basculement de l’empire ottoman vers la république de Mustafa Kemal Atatürk.

Un “Shakespeare turc” et une inconnue en Belgique

Beaucoup en Turquie ont oublié qui était Abdülhak Hamid, décrit à l’époque comme le “Shakespeare turc”. Son écriture ottomane passe mal dans la langue turque moderne, qui a adopté l’alphabet latin. Et encore moins nombreux sont ceux qui connaissent l’histoire de cette Belge qui a vécu dans la cour des Grands à Istanbul et dansé avec Atatürk. Inconnue en Turquie, elle l’est encore davantage en Belgique où il n’existe peu ou pas de traces de Marie Lucienne Sacré.

guillement Elle était une ombre inconnue vivant avec l’un des hommes les plus fameux de l’histoire de la Turquie. C’est devenu une histoire personnelle pour moi.

En 1997, le journaliste turc Can Dündar a lu le recueil en turc des lettres adressées par la jeune femme au grand poète, un ouvrage paru initialement en français en 1932 à Istanbul. “J’ai trouvé l’histoire si romantique que j’ai commencé à rassembler des informations sur elle”, nous dit l’auteur, par téléphone d’Allemagne où il vit en exil depuis 2016. “Elle était une ombre inconnue vivant avec l’un des hommes les plus fameux de l’histoire de la Turquie. C’est devenu une histoire personnelle pour moi”.

Les lettres de Lucienne à Hamid, un livre paru à Istanbul en 1932. ©D.R.

Can Dündar en a fait un livre remarquable, “Lüsyen”, paru en Turquie en 2010. Treize ans plus tard, cet ouvrage paraît enfin en français, dans la patrie de Lucienne, aux Éditions Luc Pire. Il est intitulé “Lucienne et le poète ottoman”. L’auteur s’est appuyé sur une quantité de publications et de recherches personnelles pour écrire cet essai basé sur des faits prouvés, mais dont les dialogues sont imaginaires. Le livre a été traduit fidèlement par le Belge Bahar Kimyongür, grand amoureux de la Turquie où il est persona non grata en raison de ses convictions politiques.

Dündar lui-même figure dans la “Wanted List” du président Erdogan pour avoir exposé dans son journal des transferts d’armes organisés par les services secrets turcs à destination des groupes djihadistes en Syrie. Après avoir échappé à une tentative d’assassinat devant le tribunal d’Istanbul où il était jugé pour divulgation de secrets d’État et après plusieurs années en prison, il s’est exilé à Berlin. Comme le dit son éditeur belge, “Erdogan les accuse de terrorisme… ils nous parlent d’amour avec “Lucienne et le poète ottoman”.

Une relation tumultueuse, quasi paternelle

Lucienne était la quatrième épouse du poète, mais celle qui a vécu à ses côtés jusqu’à son décès. Ce fut une relation tumultueuse, marquée par la différence d’âge, mais aussi passionnée.

À Bruxelles, les tourtereaux se promènent dans le bois de la Cambre ; à Liège, les parents s’inquiètent de cette relation avec un homme âgé. Sa mère débarque à l’improviste et veut lui imposer un mariage, mais Lucienne refuse de revenir à Liège et vivre “dans un gouffre d’insignifiances” écrira-t-elle plus tard. Elle choisit l’aventure et se marie avec Hamid à Londres le 6 mai 1912 : une cérémonie purement formelle qui doit lui permettre d’obtenir un passeport diplomatique.

Ils partent ensuite à Istanbul où la jeune Belge découvre une ville “couverte d’une majestueuse robe de sultan en satin blanc”. Le couple assiste à l’effondrement de l’empire ottoman, l’occupation d’Istanbul par les troupes françaises, britanniques et italiennes entre 1918 et 1923 et l’émergence du front nationaliste mené par Atatürk. Le poète, qui était bien en cours chez les sultans, sauve sa réputation en rédigeant des poèmes en l’honneur du père de la turquicité. Il est l’un des premiers à abandonner le fez et à porter le chapeau en 1925. Il invite à sa table le poète Nazim Hikmet qui a fait l’affront de le taxer de “bourgeois”.

Au gré de ses errances, le couple vit dans les plus beaux hôtels d’Europe, y compris le fameux Pera Palace d’Istanbul, et finit par être logé aux frais de l’État turc dans le Makhta Palace, l’ancienne demeure d’un riche commerçant italien. Can Dündar fait revivre l’effervescence de ces années-là à travers les soirées que le poète organisait à Istanbul entre écrivains et journalistes, dont les noms malheureusement sont inconnus en Belgique.

À lire aussi

L’auteur décrit aussi l’amour quasi paternel qui lie le poète à Lucienne, au point que ce dernier se résout à accepter le mariage de la jeune Belge avec plus jeune que lui, le comte vénitien Alosio Soranzo, à la condition que celle-ci puisse revenir au poète quand elle le désire. Et c’est ce qui arrive… “Reprenez-moi auprès de vous, enlevez-moi jusqu’au souvenir de ce qui fut mon enfance, ma maison, ma patrie… Je ne suis, loin de vous, qu’une pauvre petite chose tremblante”, lui écrit-elle dans une lettre postée en octobre 1926 de Liège où elle a visité la tombe de son père.

À la recherche de la tombe

Abdülhak Hamid meurt le 13 avril 1937. Atatürk ordonne la tenue de funérailles officielles prévoyant le transport de la dépouille du poète sur un affût de canon. Des dizaines de milliers de personnes assistent à l’enterrement de celui que le quotidien Cumhuriyet présente comme “la plus grande figure de la littérature turque”. Lucienne refuse de rentrer en Belgique et tombe dans l’oubli. Des journaux de l’époque évoquent des plaintes du voisinage car elle prend des bains de soleil en bikini dans le jardin du Makhta Palace. Lorsqu’elle décède à son tour le 17 juillet 1966, on découvre dans sa chambre une dédicace sur un portrait de Hamid. “Mes yeux se sont illuminés par ta grâce. Lorsqu’ils se refermeront, que ta lumière demeure ! ”, lui a-t-il écrit.

guillement Mes yeux se sont illuminés par ta grâce. Lorsqu’ils se refermeront, que ta lumière demeure !

Can Dündar ne s’est pas contenté de raconter l’histoire de Lucienne ; il a aussi cherché sa tombe. Car la dernière volonté du poète est qu’elle soit enterrée à côté de lui. Mais il n’y a pas de trace d’elle dans son mausolée. Grâce aux archives du cimetière de Zindjirli-Kouyou, Can Dündar finit par retrouver une butte anonyme – une “simple bosse” – à courte distance du mausolée. Avec les premiers droits d’auteur de son livre, Can Dündar lui a donné une pierre tombale.

Can Dündar a retrouvé la tombe de Lucienne à Istanbul. ©D.R.

Un appel de Can Dündar aux lecteurs de La Libre

Il reste toutefois deux mystères “Lucienne”.

Le premier est de savoir où Lucienne est née et où elle a habité. Malgré des recherches à la Ville de Liège, notamment dans les registres de l’état civil, l’auteur n’est pas parvenu à identifier clairement ses parents. Selon l’acte du mariage de la jeune femme avec le comte italien, le père serait un certain “Lambertus Sacré” et la mère, une certaine “Maria Catharian Cobay”. Vivaient-ils en dehors de Liège ?

L’autre mystère est que Lucienne aurait confié à l’ambassadeur belge de l’époque, Georges de Raymond, illustre descendant d’une lignée de métallurgistes namurois, quarante dossiers contenant ses notes personnelles, des lettres de Hamid et des coupures de presse. Ils auraient été rapatriés en Belgique. Les descendants du diplomate ont été contactés mais, à ce jour, ils n’ont pas retrouvé ce précieux témoignage. Car si on dispose des lettres de Lucienne au poète, celles qu’Hamid a adressées à sa femme ont disparu. Là aussi, un appel est lancé par Can Dündar aux lecteurs de La Libre Belgique.

”Lucienne et le poète ottoman”, par Can Dündar, traduit du turc par Bahar Kimyongür, Éditions Luc Pire, Waterloo, 2023, 604 pp, environ 29 euros.