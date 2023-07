"Dans le camp où j'ai été envoyée, les femmes n'avaient plus leurs règles au bout d'un moment"

Quelle était votre vie avant mars 2017 ?

J'étais professeure à Ürümqi (la capitale de la région autonome ouïghoure du Xinjiang). J'enseignais le mandarin à l'école et tout se passait normalement. La seule chose qui était difficile à supporter, c'était la pression, énorme, mise sur les étudiants pour qu'ils parlent exclusivement mandarin. Mes élèves étaient majoritairement ouïghours. De mon côté, mon père est ouïghour et ma mère est ouzbèke.

Un jour, on vous a intimé de vous rendre au bureau du Parti communiste. Dans quel but affiché ?

Le 28 février 2017, j'ai été convoquée par le directeur de mon école qui m'a demandé d'aller au bureau régional du parti. Je ne connaissais pas du tout la raison pour laquelle on m'avait convoquée. On m'avait juste informée que j'allais enseigner le mandarin. En fait, j'ai été envoyée dans un camp de rééducation. C'était un lavage de cerveau. On devait leur apprendre des chansons à la gloire du parti. On devait remercier le Parti communiste chinois et le président Xi Jinping.

Avant d'y entrer, nous n'aviez pas connaissance de ce qui passait dans la région et dans ces camps ?

On était au courant de l'existence de ces camps. Car, depuis 2014, des enseignants nous avaient alertés mais ils venaient d'autres régions. On avait aussi reçu des informations d'une enseignante dont les trois frères avaient été envoyés dans ces camps. Mais, avant 2017, on pensait qu'Ürümqi et les Ouïghours de la région étaient "épargnés". J'ai rapidement compris que ce n'était pas le cas. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'il s'y passait.

Pouvez-vous nous décrire ce que vous y avez vu ?

J'ai passé six mois dans un premier camp pour hommes. Tous les détenus portaient le même uniforme : gris avec leur numéro inscrit en orange. Ils dormaient à même le sol, sur du ciment. Les conditions à l'intérieur étaient épouvantables. Je n'ai jamais vu de détenus prendre une douche. J'ai aussi assisté à beaucoup de scènes violentes... Tous les lundis, on leur administrait des médicaments, dont on ignorait la composition. Ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient très faibles. Tous paraissaient à moitié morts. J'ai aussi été transférée trois mois dans un camp pour les femmes. La violence était cachée, mais j'entendais beaucoup de choses. Elles étaient 10 000 à être enfermées, on leur avait rasé la tête. Et elles aussi devaient ingérer des cachets chaque semaine. Les femmes n'avaient plus leurs règles au bout d'un moment. 90% d'entre elles avaient entre 18 et 40 ans.

À lire aussi

Parce qu'elles étaient en âge de donner la vie ?

C'était lié à la politique de stérilisation forcée menée par le gouvernement, pour faire baisser la population du peuple ouïghour et d'autres de la région. Peu à peu, après cette ingérence de médicaments, leurs menstruations cessaient. Il y avait aussi des abus sexuels, du harcèlement, des viols et toutes sortes de tortures. Durant des interrogatoires, des fois pendant la nuit, des officiers prenaient certaines d'entre elles et les amenaient dans une autre pièce où il n'y avait pas de caméras pour les violer tour à tour.

Comment parvient-on à partir ? Est-il possible de dire "non, je n'ai pas envie de travailler dans ces camps et de collaborer avec ce système" ?

Quand j'ai vu ce qu'il se passait à l'intérieur, j'étais complètement désemparée. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. J'étais triste évidemment de contribuer à ce système oppressif. C'était au-delà de mes forces. Chez les femmes, j'étais censée rester six mois mais, trois mois après mon entrée dans le camp, je suis tombée très malade. J'ai dû être hospitalisée. J'ai complètement arrêté et été forcée à prendre ma retraite. Je suis partie aux Pays-Bas. La raison officielle, c'était pour que j'y sois soignée, près de ma fille. Elle vit là-bas. Sauf que j'en ai profité aussi pour fuir.

Les autorités vous ont aussi implanté de force un stérilet...

J'ai reçu une convocation du bureau local (elle sort un carnet de feuilles A4 pour nous montrer les convocations reçues par WeChat). Une directive selon laquelle je devais subir une opération : la pose d'un stérilet. J'ai préparé des documents qui confirmaient que j'étais maman d'une fille. Je les ai suppliées de ne pas m'opérer car je ne voulais pas d'autres enfants. Ils n'ont pas accepté et j'ai donc subi cette opération. Toutes les femmes entre 18 et 59 ans doivent se rendre à ce bureau. Il est indiqué que si je ne coopérais pas, j'allais devoir me rendre au poste de police pour être interrogée sur la chaise du Tigre.

Les autorités n'avaient pas peur que vous témoigniez ?

Avant de pouvoir partir, quand on est envoyé dans ces camps pour enseigner, j'ai dû signer plusieurs documents de confidentialité. Ma famille et mes collègues n'étaient pas au courant de ce qu'il se passait, de ce que je vivais. La seule personne qui le savait, c'était l'officier local qui représentait le parti communiste. Même mon directeur d'école n'était pas au courant, ni les policiers de mon quartier. C'étaient des secrets d'Etat. J'ai pu partir car je suis à moitié ouzbèke et j'avais reçu une lettre d'invitation de la part de ma fille. Mon mari, ouïgour, lui, n'a pas pu partir.

À lire aussi

Votre divorce est-il lié à ce départ ?

Nous n'avons pas divorcé par choix. Nous y avons été contraints. Le 18 février 2021, un officier chinois m'a appelée par WeChat (elle montre une autre feuille, une capture d'écran de la conversation). Au départ, cet homme était très souriant, il m'encourageait à coopérer avec le gouvernement, car j'avais déjà pris la parole pour témoigner. Quand j'ai dit "non", il a complètement changé de visage. Il est devenu agressif, m'a intimidée, en disant que ma famille allait en payer les conséquences. Il m'a passé mon mari au téléphone et ce dernier a commencé à m'insulter violemment. Ça m'a surprise, car c'était la première fois. Il m'a dit que c'était terminé et qu'il souhaitait divorcer. Je pense qu'il a été forcé. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles.

Vous avez témoigné au sommet sur les droits de l'homme à Genève, mais aussi en Belgique devant les députés belges et à travers le monde. Ces prises de parole ont un effet cathartique ?

Je n'ai pas pu parler tout de suite à mon arrivée. Déjà, il m'a fallu trois à quatre mois pour me rétablir. C'était une période aussi où j'étais très anxieuse. J'avais peur des répercussions que mon départ allait avoir sur ma famille. Après, j'ai décidé de témoigner, mais d'abord de façon anonyme. Sauf que mon identité a fuité après un portrait du Guardian. Finalement, ça m'a libérée. Aujourd'hui, à chaque fois que je témoigne, je sens que ça me soulage car je contribue à faire changer les choses.

Cette interview s'est déroulée durant Sommet de Genève pour les droits de l'homme.