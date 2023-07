Le fils du Premier ministre cambodgien, Hun Manet, nommé député... avant de prendre la succession de son père?

Ce lundi, 38 ans plus tard, il n’a toujours pas lâché le pouvoir : les résultats préliminaires des élections législatives du dimanche 23 juillet viennent en effet de donner sans surprise au Parti du peuple cambodgien (PPC) 120 des 125 sièges de l’Assemblée.

La seule opposition crédible - le parti de la Bougie - avait été interdite de scrutin en mai pour une raison… technique. Ainsi va la démocratie du Cambodge de Hun Sen, qui fêtera ses 71 ans en août et qui a déjà placé tous ses pions pour assurer la longévité de son pouvoir clanique.

Le leader a en effet hissé ses proches à tous les échelons du pouvoir politique, économique et médiatique du Cambodge, qui figure parmi les États les plus corrompus au monde, selon Transparency International. Dans un rapport publié en 2016, l'ONG Global Witness avait en effet estimé que les membres de la "famille immédiate" du Premier ministre disposaient d'intérêts déclarés dans 114 entreprises privées du pays, "couvrant la majorité des secteurs d'activité les plus lucratifs du Cambodge, notamment le commerce, la finance, l'énergie et le tourisme". Hun Sen avait ensuite annoncé en décembre 2021 que son fils aîné, Hun Manet, hériterait de la direction de l'exécutif. Dimanche, une première étape a été franchie, puisque celui-ci a été élu député à Phnom Penh. Il semblerait donc que cette succession dynastique se dessine.

Âgé de 45 ans, Hun Manet est général quatre étoiles et commandant en chef adjoint de l'armée royale, qu'il dirige depuis 2018. Contrairement à son père, il parle couramment anglais et est diplômé de prestigieuses universités américaines et britanniques. En 1995, il était reçu à la célèbre académie militaire américaine de West Point, avant d'obtenir un diplôme de troisième cycle en économie à l'université de New York en 2002, puis un doctorat dans le même domaine à l'université britannique de Bristol en 2009. Il est marié à Pich Chanmony, fille d'un haut responsable politique cambodgien. Avec son attitude charmeuse contrastant avec le regard sévère et la cadence militaire de son père, Hun Manet dispose de manières plus diplomatiques, selon les observateurs, ce qui n'augure pas nécessairement d'un changement de fond au "pays du Sourire".