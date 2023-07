Jalousie, règlement de comptes, affaire extraconjugale... Pourquoi le chef de la diplomatie chinoise a-t-il été abruptement limogé?

Purges et disgrâces font partie de l’ADN du régime communiste chinois, mais celle de Qin Gang interpelle à plus d’un titre. D’abord, parce que l’homme, âgé de 57 ans, était en poste depuis sept mois à peine. Ensuite, parce qu’il semblait taillé pour la fonction : une belle carrière diplomatique à Londres et Washington, combinée avec un passage à la direction des services du protocole et de l’information, ainsi que quatre années comme assistant, puis adjoint du ministre des Affaires étrangères. Enfin, et surtout, parce qu’il était réputé proche de Xi Jinping, appartenant même au cercle social restreint du président chinois.

Une ascension qui a fait des jaloux

C’est précisément cette proximité qui expliquerait une carrière météorique. Qin Gang est jugé compétent, voire talentueux, mais d’aucuns estiment que, comme ambassadeur à Washington, puis comme ministre, il a brûlé la politesse à des concurrents devenus par conséquent des rivaux. Il se serait ainsi exposé aux intrigues de palais et pourrait en avoir été finalement victime, la rituelle invocation de prétendus ennuis de santé ne semblant pas pouvoir tromper grand monde, quand bien même les services de renseignement occidentaux ont imaginé que le ministre avait récemment contracté le Covid.

Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux prêtant à Qin Gang une relation extraconjugale avec une journaliste chinoise quand il était en poste à Washington. Longtemps tolérées dans une société où le communisme n’a pas éradiqué la tradition des concubines, de telles frasques sont traitées avec moins de bienveillance à Pékin depuis le scandale international provoqué par la disparition, en 2021, de la joueuse de tennis Peng Shuai, après la révélation de sa liaison avec un haut dignitaire du régime, Zhang Gaoli.

Le retour de Wang Yi

La solution apportée à l’éviction de Qin Gang ajoute à la confusion et au mystère, puisqu’il est remplacé par… son prédécesseur, Wang Yi, 69 ans. Après dix années à la tête du ministère, ce dernier avait logiquement cédé son portefeuille pour piloter la politique extérieure chinoise au plus haut niveau, dans les instances dirigeantes du Parti. On prête à Wang Yi une hostilité sourde à Qin Gang, ce qui accréditerait la thèse d’un règlement de comptes au sommet de la hiérarchie communiste. Il n’en reste pas moins que la désignation de Wang, et non d’un affidé quelconque, tend à suggérer qu’on a voulu parer au plus pressé et que, s’il y a eu révolte de palais, elle a donc été menée dans la précipitation. Ce qui, s’agissant d’un régime rompu à la planification, ne manque pas d’étonner.