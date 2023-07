Des exercices militaires simulant une attaque chinoise en cours depuis le plus grand aéroport de Taiwan

Il s’agit du premier exercice de ce type organisé dans le plus grand aéroport de Taïwan, près de la capitale, depuis son ouverture en 1979.

Le trafic aérien a été interrompu pendant une trentaine de minutes, des dizaines de soldats ont combattu des “ennemis” arrivant dans des hélicoptères d’attaque sur le tarmac de l’aéroport.

La police aéroportuaire et les pompiers se sont également joints aux exercices, qui, selon le gouvernement, visent à combiner les forces civiles et militaires pour protéger les infrastructures critiques.

”Nous devons partir du concept de 'défense de l’ensemble de la société', intégrer et utiliser les ressources de l’armée, du gouvernement central, des gouvernements locaux et des secteurs civils, et coordonner toutes les unités pour qu’elles travaillent ensemble”, a déclaré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, assistant à un exercice dans une raffinerie de pétrole à Taoyuan.