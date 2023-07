Le Pakistan n’a pas d’autre choix que de solidement s’arrimer à la Chine

À lire aussi

Cet échiquier géopolitique est toujours en place, à ceci près que ce n’est plus l’amour fou entre les États-Unis et le Pakistan, les premiers reprochant au second son attitude pour le moins ambiguë à l’égard du terrorisme islamique et d’Al Qaeda en particulier (c’est au Pakistan que les Américains finirent par retrouver Oussama Ben Laden…). Parallèlement, une idylle est en train de se nouer entre Delhi et Washington comme l’a montré le tapis rouge déroulé pour le Premier ministre indien, Narendra Modi, à la Maison-Blanche en juin dernier. Son objectif évident, sinon avoué, est de contrer la montée en puissance de la Chine.

Les “Nouvelles routes de la soie”

C’est dans ce nouveau contexte que s’inscrit la visite à Islamabad du vice-Premier ministre chinois He Lifeng. Arrivé dimanche dans la capitale pakistanaise, He est l’invité d’honneur des célébrations marquant le dixième anniversaire du Couloir économique Chine-Pakistan (CPEC), une des initiatives phares de l’ambitieux programme des “Nouvelles routes de la soie” lancé en 2013 par le président Xi Jinping pour moderniser les accès de la Chine aux marchés étrangers, mais aussi accroître, dans la foulée, son influence dans de nombreux pays.

Au Pakistan, le projet s’est traduit par 25 milliards de dollars d’investissements chinois : des centrales électriques pour épargner à la population et à l’industrie locale des coupures fréquentes, quelque 1 400 km de routes et d’autoroutes (dont l’axe Karachi-Peshawar), des infrastructures diverses en tête desquelles Gwadar, un modeste port de pêche devenu un vaste pôle de développement économique qui offre à la Chine un débouché sur l’océan Indien.

Un endettement colossal

Les Chinois épinglent les bénéfices retirés par le Pakistan et notamment les 230 000 emplois créés par le CPEC. Les experts occidentaux pointent, quant à eux, un endettement colossal (30 % de la dette extérieure pakistanaise sont entre des mains chinoises) qui freine un essor économique déjà entravé par les retards accumulés sur de nombreux chantiers.

L’amitié sino-pakistanaise en a pris un coup : les ressortissants chinois sont désormais la cible d’agressions et ont pour consigne d’éviter les déplacements non nécessaires dans le pays. Malgré quoi, tant qu’il restera dans une situation de guerre larvée avec l’Inde, le Pakistan n’a guère le choix de ses alliances. Il ne peut que s’arrimer solidement à la Chine, et avec d’autant plus de conviction que les tensions n’ont jamais été aussi fortes depuis un demi-siècle entre Pékin et New Delhi.