Que se passe-t-il à Pékin? Après l’éviction toujours inexpliquée du ministre des Affaires étrangères, une purge vise à présent l'armée

C’est donc de cette façon indirecte et lacunaire que le régime communiste a officialisé la disgrâce du général Li Yuchao, qui dirigeait ce département de l’APL depuis janvier 2022 seulement, et de son adjoint, le général Liu Guangbin. Des sources officieuses font état de l’arrestation de Li à son bureau, le 27 juin. Le lendemain, le président Xi Jinping, qui est aussi le chef des forces armées, aurait signé les ordres de promotion de Wang Houbin et Xu Xisheng. Le premier était jusque-là commandant en second de la marine chinoise; le deuxième, un officier de l’armée de l’air, siège au Comité central du Parti communiste et à l’Assemblée populaire nationale.

Corruption ou loyauté douteuse ?

La décision de remplacer Li et Liu par des personnalités issues d’autres départements de l’APL traduirait, selon les analystes, la volonté de briser les réseaux de solidarité à la tête de la “Rocket Force”, une composante essentielle de l’armée chinoise puisqu’elle contrôle l’arsenal nucléaire. Cette observation pousse à s’interroger sur les véritables motivations d’une épuration qui viserait d’autres hauts responsables militaires dont Zhang Zhenzhong, un ancien adjoint du général Li, et le lieutenant général Shang Hong, qui dirigeait les programmes spatiaux au sein de la Force de soutien stratégique de l’APL, mais n’aurait plus été vu en public depuis 2022.

Officiellement, les enquêtes dont font l’objet les officiers déchus reposent sur des accusations de corruption, un grand classique à Pékin et plus encore depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, qui avait fait de l’éradication de la corruption son cheval de bataille. On peut s’étonner, toutefois, qu’après dix années de répression et des milliers de condamnations, les écuries d’Augias n’aient pas encore été nettoyées.

D’aucuns se demandent, par conséquent, si le tort des “corrompus” n’est pas davantage un manque de loyauté à l’égard du Parti, c’est-à-dire de son secrétaire général, Xi Jinping, qui n’a jamais cessé d’exhorter les généraux à l’obéissance absolue. Les esprits n’ont pu qu’être frappés par la mort, le 6 juin dernier, du commandant en second de la “Rocket Force”, Wu Guohua, le jour même où Xi inspectait la région militaire de l’Est. Un suicide selon certaines sources, une hémorragie cérébrale selon les autorités.

Tensions sino-américaines

Une coïncidence éclaire ces considérations d’une lumière particulière: le fils de Li Yuchao étudie aux États-Unis, assurent des observateurs informés. Dans le contexte actuel d’extrême tension entre Washington et Pékin, le général en charge de la force de dissuasion chinoise aurait-il, dès lors, été jugé trop peu fiable ou trop exposé aux pressions extérieures, tout comme l’était peut-être Qin Gang, fragilisé par une relation extraconjugale quand il était ambassadeur aux États-Unis ? Toujours est-il que le pouvoir chinois affiche une instabilité inattendue, quand bien même les purges sont une tradition communiste bien établie.