L’ancien premier ministre pakistanais Imran Khan en prison

Imran Khan accuse la coalition du Premier ministre Shehbaz Sharif d’avoir acheté des députés de sa majorité pour le renverser. Le conflit est monté d’un cran quand ses partisans ont déclenché des émeutes après son placement en détention pendant quelques jours en mai. En représailles, les poursuites judiciaires contre l’ancien champion de cricket se sont intensifiées avec environ 150 enquêtes lancées. L’une d’elles, menée par la commission électorale, lui reproche d’avoir menti en déclarant les cadeaux qu’il a rachetés au Bureau des cadeaux d’État, la Toshakhana, quand il était au pouvoir. La Toshakhana dépend du gouvernement fédéral. La loi autorise l’élite politique, militaire et bureaucratique à racheter des présents donnés par des pays étrangers pour une fraction de leur valeur. Parfums, bijoux, montres, voitures… La Toshakhana est une caverne d’Ali Baba où ministres, hauts fonctionnaires et officiers récupèrent des objets précieux à des prix dérisoires.

Deux poids, deux mesures

L’incarcération d’Imran Khan dans cette affaire met en lumière l’instrumentalisation de l’appareil administratif par les autorités contre des opposants politiques, une pratique ancienne au Pakistan. En mars, le gouvernement a été contraint par la Haute Cour de Lahore de publier la liste des cadeaux et de leurs acheteurs entre 2002 et 2023. L’inventaire révèle de possibles malversations. Les montres de luxe répertoriées durant le mandat du président Zardari entre 2008 et 2013 avaient été sous-évaluées. Leur prix moyen atteignait 203 000 roupies durant cette période (2 000 euros environ). Puis sous le mandat du gouvernement du PML-N de Nawaz Sharif, entre 2013 et 2018, leur valeur moyenne passe à 3 millions de roupies.

La quasi-totalité des cadeaux sont décrits de manière partielle ce qui rend impossible une estimation fiable. Comme cette Mercedes rachetée par Nawaz Sharif quand il était Premier ministre en avril 2008. Le modèle du véhicule, évalué à 42 000 euros, n’est pas précisé. L’actuel chef du gouvernement n’est autre que le frère de Nawaz, Shehbaz Sharif. Ni l’ancien président Zardari, ni Nawaz Sharif n’ont été inquiétés par la justice.

Le favori en prison

Imran Khan, qui anticipait son arrestation, a appelé ses concitoyens à manifester pacifiquement contre son incarcération dans une vidéo publiée le 5 août. Dimanche, le calme régnait dans les grandes villes. La répression des forces de sécurité a décimé le PTI qui a perdu la plupart de ses cadres. Les avocats d’Imran Khan peuvent contester sa condamnation devant la Haute Cour d’Islamabad et la Cour suprême.

En attendant, sa participation aux prochaines législatives demeure incertaine. S’il devait rester en prison, la crédibilité du scrutin serait atteinte. Un sondage Gallup publié début mars le crédite d’une cote de popularité de 61 %, devant Nawaz Sharif et le chef du Parti du peuple pakistanais Bilawal Bhutto-Zardari avec 36 %. Le Premier ministre Shehbaz Sharif n’obtient que 32 % d’opinion favorable.