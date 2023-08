Dix ans après leur création, les nouvelles routes de la soie font souvent figure d'impasses

Le projet présentait au départ deux dimensions : le développement des échanges par voie terrestre grâce à la construction d’autoroutes et de lignes ferroviaires, d’une part, l’accroissement du trafic maritime en créant ou modernisant des infrastructures portuaires, d’autre part. Les deux approches, symbolisées par la double image de la route et de la ceinture qui donna son nom au projet ("Belt and Road Initiative", en anglais), étaient appelées à se compléter puisque l’un des objectifs prioritaires était de fournir à la Chine un accès plus facile et plus rapide à l’océan Indien pour désenclaver ses provinces de l’intérieur. C’est ainsi que le Laos a eu droit à son tout premier chemin de fer, pour relier le Sud-Ouest chinois à Bangkok et Singapour, tandis qu’un “couloir économique Chine-Pakistan” allait mener du Xinjiang au port de Gwadar, sorti quasiment de nulle part.

Un nouvel ordre mondial

Ainsi conçues, les “nouvelles routes de la soie” devaient concerner principalement le continent eurasien en permettant à la Chine de disposer de grands axes de communication dans toutes les directions : vers l’ouest, via l’Asie centrale et la Turquie, mais aussi par le nord-est vers l’Extrême-Orient russe, ainsi qu’en Asie du Sud-Est et du Sud, à travers l’Indochine vers Singapour, et à travers la Birmanie et le Pakistan vers l’océan Indien. L’horizon s’est, toutefois, très vite élargi, pour englober l’Afrique et l’Océanie.

La logique du projet ne saurait, en effet, s’embarrasser de frontières. Il s’agit, pour la Chine, d’accéder à toujours plus de marchés pour ses produits et de diversifier ses sources d’approvisionnement en matières premières ou en énergie. Il s’agit pour elle d’encourager un développement économique global en injectant ses capitaux, en valorisant son expertise et en employant jusqu’à sa propre main-d’œuvre, qu’elle exporte sur des chantiers souvent pharaoniques. Il s’agit, en définitive, de présenter une alternative à la mondialisation dominée par les puissances occidentales, un nouvel ordre mondial dans lequel la Chine joue les premiers rôles et tient la place centrale, redonnant à son nom ancestral toute son actualité : “le Pays du Milieu”.

Une mégalomanie fatale

Dix ans plus tard, à l’heure d’un premier bilan, Pékin a certainement atteint les buts poursuivis, les nouvelles routes de la soie contribuant significativement à la croissance de l’économie chinoise. On ne peut nier non plus que les milliards investis ont aidé des pays pauvres à se doter d’infrastructures dont, sans cela, ils seraient restés longtemps encore dépourvus – le chemin de fer laotien en est un exemple. Mais qu’en est-il du profit finalement retiré par les partenaires et de la relation égalitaire que la Chine se flattait de vouloir établir avec eux, prétendument aux antipodes d’une exploitation capitaliste vouée aux gémonies ?

Les réalités sont différentes selon les pays, mais, dans de trop nombreux cas, les ambitions ont été manifestement excessives, voire démesurées, avec des projets au coût faramineux et à la rentabilité surestimée, qui ont plongé les États concernés dans un surendettement critique. C’est vrai dans des pays du tiers-monde comme Sri Lanka, étranglé par le remboursement du port de Hambantota (un projet éléphantesque d’un milliard et demi de dollars, dont l’utilité peine à être démontrée), mais aussi dans des pays européens. Le Monténégro a défrayé la chronique avec son “autoroute qui ne mène nulle part” : des 170 km imaginés pour relier le port de Bar, sur l’Adriatique, à la frontière serbe, moyennant 40 ponts et 90 tunnels, 41 seulement ont été réalisés, au prix ahurissant d’un milliard de dollars – dont 200 millions auraient été détournés. La petite république des Balkans se demande aujourd’hui qui va achever les travaux et, surtout, qui va les payer.

Un impérialisme moderne

Confrontée au risque de banqueroute de ses partenaires, la Chine a rééchelonné les dettes ou consentis de nouveaux prêts, ne faisant le plus souvent que prolonger l’impasse et accroître la dépendance de ces pays dont une part considérable de la dette nationale est désormais dans les mains de banques chinoises. D’outil de développement, les nouvelles routes de la soie sont ainsi devenues une cause de stagnation, voire de déclin économique, en même temps qu’une forme d’ingérence et un instrument de domination car Pékin a sa solution pour “aider” les États qui n’arrivent plus à honorer les échéances : la concession d’avantages comme la jouissance exclusive d’infrastructures, voire la cession de territoires sous couvert de bail emphytéotique.

Le procédé n’est pas sans rappeler celui des Britanniques pour imposer jadis leur présence à Hong Kong. Un comble pour un régime communiste chinois qui s’affiche ainsi non seulement en usurier, mais aussi en colonisateur. Cette forme moderne d’impérialisme provoque un ressentiment généralisé, y compris dans des pays traditionnellement proches de la Chine comme le Pakistan, où les ressortissants chinois ne se sentent plus toujours en sécurité. La décision de l’Italie de se retirer de la "Belt and Road Initiative" montre, par ailleurs, que les désillusions ne se cantonnent pas aux pays pauvres.

Pour la Chine, dont l’image s’est déjà fortement dégradée à cause de son rôle dans le déclenchement de la pandémie de Covid-19 et de son soutien problématique à l’agression russe contre l’Ukraine, c’est là certainement le revers le plus cuisant d’un projet qui, tout en confirmant son statut de grande puissance, devait lui valoir gratitude et admiration.