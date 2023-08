Le fils d’un acteur espagnol arrêté en Thaïlande après un meurtre: un crime passionnel?

Arrivé en Asie le 31 juillet dernier pour y faire du tourisme, l’homme avait premièrement nié toute implication dans ce drame d’après la police, qui avait communiqué quelques jours plus tôt que des morceaux de corps avaient été retrouvés dans une décharge.

Des membres qui, après autopsie, appartiennent à un chirurgien plastique de 44 ans nommé Edwin Arrieta Arteaga, qui était une connaissance du touriste espagnol interpellé.

Ce touriste, c’est un certain Daniel Sancho, cuisinier de métier et connu en Espagne pour être le fils de l’acteur Rodolfo Sancho, qui est une véritable star du petit écran en Espagne. C’est ce même Daniel Sancho qui a avoué, quelques jours après avoir été interpellé, avoir assassiné et démembré Edwin Arrieta Arteaga, un citoyen colombien de 44 ans, chirurgien plasticien réputé qui travaillait entre la Colombie et le Chili.

Le suspect a déclaré aux autorités thaïlandaises que la mort du Colombien était d’origine accidentelle. Les deux hommes se seraient battus dans une chambre d’hôtel pour une raison inconnue et la victime se serait heurtée la tête contre la baignoire, d’après les médias locaux à qui le chef de la police de Koh Phangan, Panya Niratimanon, a indiqué que les deux hommes se connaissaient avant de se retrouver en Thaïlande.

La piste du crime passionnel est actuellement privilégiée par la police.