Covid-19 : la Chine autorise les voyages organisés vers 70 destinations supplémentaires

La décision a depuis "joué un rôle positif pour la promotion des échanges et de la coopération touristiques", s'est félicité le ministère chinois de la Culture et du Tourisme, à la publication de cette nouvelle liste de pays qui comprend le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, le Royaume-Uni ou encore la Turquie et la Belgique.

Le Canada, qui entretient des relations difficiles avec la Chine, n'y figure toutefois pas.

La Chine a bouclé en 2020 ses frontières pour se prémunir du Covid-19, puis imposé de longues et coûteuses quarantaines à l'arrivée afin de dissuader les retours dans le pays.

Les Chinois ont eu durant trois ans interdiction de se rendre à l'étranger sauf pour raisons impérieuses.

Mais cette interdiction a totalement été levée en début d'année et les touristes chinois qui voyagent individuellement peuvent depuis se rendre où ils le souhaitent.

"Les liaisons internationales (avec la Chine) continuent de reprendre et les Chinois sont de plus en plus enclins à voyager à l'étranger", a souligné jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères, alors que le pays est longtemps resté quasi isolé du reste du monde faute de vols durant la pandémie et de restrictions draconiennes.

Avant la pandémie, la Chine était le premier pays au monde en termes de touristes envoyés à l'étranger, avec quelque 155 millions de départs comptabilisés en 2019, selon le cabinet de conseil McKinsey.

La Chine a recommencé en mars à délivrer des visas touristiques aux étrangers. Mais les arrivées dans le pays ne représentent qu'une fraction des niveaux d'avant la pandémie.