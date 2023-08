L'effondrement d'un temple en Inde provoque la mort d'au moins neuf personnes

Ce week-end encore, le chef du gouvernement a mis en ligne des photos de rues inondées et d'arbres tombés à cause des fortes pluies. Il a demandé à la population de ne pas s'approcher des rivières et autres cours d'eau.

Pendant la mousson, de juin à septembre, les inondations et les glissements de terrain sont monnaie courante en Asie du Sud. Les dégâts sont souvent considérables et il y a toujours des décès. La pluie est cependant importante pour l'agriculture, dont vit la population.

Un glissement de terrain a eu lieu près d'un temple à la périphérie de Shimla, Himachal Pradesh, ce lundi 14 août 2023. (AP Photo/ Pradeep Kumar)

