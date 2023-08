Qui est Yang Huiyan, la femme la plus riche d'Asie et dont la fortune a chuté de 50 % en un an ?

Cette perte colossale est due aux difficultés rencontrées par le groupe immobilier chinois, Country Garden, dont elle est l’actionnaire majoritaire. Des difficultés qui ont fait chuter le cours de Bourse.

L’action, cotée à la Bourse de Hong Kong est mise sous pression depuis des mois à l’instar d’un secteur immobilier chinois en crise. La séance de lundi fut particulièrement mauvaise, étant marquée par une baisse du cours de 18 % provoquée par les incertitudes sur le remboursement de la dette de Country Garden évaluée à 150 milliards d’euros. Ces incertitudes ont d’ailleurs aussi pesé sur les marchés boursiers mondiaux.

Née en 1981 dans le district de Shunde, Yang Huiyan va devoir d’urgence trouver une solution pour rassurer les marchés qui craignent un défaut de paiement et par ricochet un effet de contagion à l’économie chinoise. Détentrice d’un diplôme en "Marketing et Logistique" à l’Université d’État de l’Ohio, aux États-Unis, Yang Huiyan fut l’assistante personnelle de son père Yang Guoqiang, qui a fondé Country Garden en 1997. Elle a hérité de la fortune de ce dernier lorsqu’il lui a transféré ses parts en 2005, selon les médias officiels chinois.

Elle est devenue la femme la plus riche d’Asie deux ans plus tard après l’introduction en Bourse du promoteur -un des plus gros du pays- à Hong Kong. Une entrée sur les marchés qui avait permis de lever 65 milliards de dollars.

Les déboires de Country Garden et d'autres promoteurs immobiliers mis à mal par un surendettement astronomique assombrissent les perspectives de l'économie chinoise. Pour soutenir la croissance qui souffre également d'une confiance en berne, la banque centrale chinoise a abaissé mardi un taux de référence pour les prêts à moyen terme, une mesure qui permet de réduire les coûts de financement des banques commerciales pour les encourager à accorder davantage de crédits et à des conditions plus favorables. "Cette baisse aura un effet limité", prévient toutefois l'analyste Ting Lu, de la banque Nomura, arguant que pour l'économie chinoise, le "pire reste à venir".