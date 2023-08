Le volcan Merapi entre à nouveau en éruption sur l'île indonésienne de Java

À lire aussi

La ville de Yogyakarta, qui compte près d'un demi-million d'habitants, se situe à environ 35 km du volcan sur l'île de Java, la plus peuplée de l'archipel indonésien.

Haut de plus de 2.900 mètres, le Merapi est un stratovolcan (un volcan constitué de plusieurs couches). En éruption, la lave mêlée aux gaz chauds dévale souvent ses pentes. En 2010, plus de 340 personnes avaient péri et plusieurs milliers avaient été évacuées.