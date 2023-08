C’est le 17 septembre 2022, jour de l’anniversaire du Premier ministre indien Narendra Modi, que le gouvernement avait choisi pour relâcher les premiers guépards dans le parc national de Kuno, dans le centre du pays. La logistique était impressionnante. Huit félins donnés par la Namibie avaient été transportés par avion avant d’être emmenés dans trois hélicoptères de l’armée. Jamais un tel projet intercontinental de réintroduction d’un fauve n’avait été tenté.

Le guépard a été pendant des siècles le partenaire de chasse des maharajahs et des empereurs moghols. Mais le dernier guépard de l'Inde a disparu dans les décennies qui suivirent l'indépendance. Narendra Modi s'était déplacé en personne à Kuno pour saluer son grand retour. Coiffé d'un chapeau de brousse, appareil photo en bandoulière, il activa la manivelle qui commandait une trappe. Un premier guépard sortit, explora les alentours d'un air circonspect. "Le guépard est revenu sur le sol indien", déclara le dirigeant nationaliste, avant d'ajouter que le retour de l'animal favoriserait la biodiversité et l'écotourisme.

Les guépards namibiens sont alors mis en quarantaine. Puis ils sont placés dans des enclos de 50 à 153 hectares, la dernière étape avant de les relâcher dans la nature. Le 18 février, douze autres félins les ont rejoints. Cette fois, les animaux sauvages viennent de réserves privées d’Afrique du Sud. Un accord gouvernemental entre Delhi et Le Cap prévoit d’en transférer douze par an pendant dix ans.

Incompétence et décès en cascade

Pour le ministère de l'Environnement qui pilote le projet, le défi est gigantesque. Il n'a ni vétérinaire ni zoologue spécialiste de ce genre de fauves. "Aucun membre de l'équipe n'a observé ni étudié le comportement d'un guépard dans la nature. Cela suppose de passer un an en Afrique. Et ça coûte cher", pointe le naturaliste indien Valmik Thapar. Par conséquent, le gouvernement s'appuie sur une ONG basée en Namibie, le Fond de conservation du guépard (CCF), ainsi que sur trois vétérinaires sud-africains et un scientifique du département de biologie de l'université du Cap. Deux employés du CCF séjournent à Kuno en quasi-permanence et à tour de rôle.

Un premier guépard de Namibie est décédé en mars. Insuffisance rénale, selon les autorités, qui clament que l'animal était malade avant d'arriver en Inde. Un second mourra en avril d'un problème "neuromusculaire". Puis les décès s'enchaînent durant trois mois. Au total, neuf guépards pourtant étroitement surveillés succombent, dont trois qui venaient de naître à Kuno. Les tensions montent entre Indiens et experts étrangers. L'un d'eux déplore : "Les responsables indiens n'ont pas l'expertise nécessaire. Mais au lieu de partager leurs informations, ils nous laissent dans le noir." Ce scientifique explique : "Quand les guépardeaux sont nés, les équipes de Kuno craignaient que leur mère devienne stressée et les rejette. Alors ils les ont laissés sans surveillance. Et quand ils ont commencé à marcher, la femelle est devenue si nerveuse qu'elle ne voulait plus les allaiter. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu les nourrir. Ils sont morts faute d'avoir reçu assez de lait."

Une fourrure inadaptée au climat

Un autre incident a mis en lumière l'impréparation des équipes du parc de Kuno. Quand la mousson s'est abattue en juin, la chaleur et l'humidité incommodèrent les guépards qui portent un collier avec un traceur GPS. Leur fourrure n'était pas encore adaptée au climat. La transpiration gangrena la peau sous le collier. Une plaie se forma, attirant mouches et asticots. "Quand un mâle a montré des signes d'infection, un matin de juillet à 11 heures, les fonctionnaires du parc et les vétérinaires indiens ont pensé qu'il avait été attaqué par une femelle, qu'ils ont isolée au lieu de soigner le mâle. Ce dernier est mort à 14 heures Nous avons appris la nouvelle par la presse", a raconté un vétérinaire sud-africain dans une lettre envoyée à la Cour suprême indienne, le 15 juillet. Ce médecin, le professeur Adrian Tordiffe, s'attriste de ne pas avoir été prévenu plus vite d'autant plus que deux guépards sont morts à cause du collier.

Une source, qui souhaite rester anonyme, confirme que les informations vétérinaires sont transmises au compte-gouttes. "Le directeur du parc de Kuno décide ce qui doit être diffusé aux experts étrangers et ça ralentit le processus", déplore-t-il. Un vétérinaire indien a été sanctionné pour avoir partagé des éléments avec ses confrères étrangers sans l'aval de sa hiérarchie.

Des pressions venues d’en haut

Car les équipes indiennes travaillent dans un environnement dénué de la sérénité nécessaire à la réussite d'une telle initiative. "Le Premier ministre tient ce projet très à cœur, c'est son bébé. Le gouvernement voulait que les premiers guépards soient relâchés le jour de son anniversaire. Modi participe même à certaines réunions du comité de pilotage et ça met la pression sur les équipes", constate un naturaliste impliqué dans le programme. La réintroduction du guépard est "une requête qui vient du Premier ministre et nous essayons de concrétiser ses désirs", confirme le Dr Laurie Marker, la directrice de l'ONG namibienne CCF. Chaque mauvaise nouvelle est soupesée avant d'être transmise aux scientifiques étrangers. "Ils gardent un maximum de choses secrètes parce qu'ils ne veulent pas trahir leur incompétence", estime l'un d'eux.

La mort des neuf guépards, dont trois petits, a provoqué une telle onde de choc que la Cour suprême a tenu une audience, le 7 août. Les juges ont constaté que le niveau des pertes "n'est pas faible", sans remettre en cause le programme. "Nous avons beaucoup appris, et ce projet est d'une importance capitale. Nous perdons des espèces à vitesse grand V. Préserver le guépard est vital pour la biodiversité", plaide le Dr Marker. Un scientifique pointe des signes encourageants : "Les sept mâles restants sont en bonne santé. Deux d'entre eux ont pris du muscle, pèsent soixante kilos, ont établi un territoire et chassent. Les autres explorent la région même si deux ont été remis en quarantaine après une dispute territoriale avec deux guépards." En juillet, il a fallu ramener les félins dans leur enclos pour prévenir de possibles infections liées au collier. "Nous jouons à Dieu. Et ce n'est pas facile", reconnaît le Dr Marker.