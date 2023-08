Mercredi dernier, plus de 80 maisons et 19 églises de ce quartier, situé dans la banlieue de la ville de Faisalabad (est du pays), ont été saccagées lorsque la nouvelle d’une profanation du Coran par une famille chrétienne s’est répandue. Des centaines de musulmans, armés de bâtons et de pierres, avaient déferlé dans les ruelles après que des religieux eurent appelé à se rassembler pour manifester leur colère. Des centaines de chrétiens avaient alors fui leurs habitations de peur des représailles.

Quatre jours plus tard, nombre d’entre eux n’avaient pas encore pu rentrer chez eux au vu des dégâts causés. Mais, pour la messe dominicale, environ 200 d’entre eux avaient pris place dans une ruelle étroite à côté de l’église principale de l’Armée du salut, dont les fenêtres noircies et les plafonds fissurés n’ont pas permis aux fidèles de s’y rassembler.

"Nous avions l'habitude de venir ici sans crainte, mais aujourd'hui nous avons besoin de la police", a déploré Nosheen Farman, une femme de 29 ans dont la maison a été incendiée. "Nous n'avons pas amené nos enfants" à l'église, a-t-elle précisé. "Est-ce notre pays ?"

Des fidèles sont venus des villes environnantes pour apporter leur soutien dans un pays profondément conservateur dont l’écrasante majorité des habitants sont musulmans et où le blasphème est un sujet très sensible. Des allégations d’offense à l’islam peuvent entraîner assassinats et lynchages. Les chrétiens, qui représentent environ 2 % de la population, occupent l’un des échelons les plus bas de la société pakistanaise et sont fréquemment la cible de telles accusations. Plus d’une centaine de personnes ont été interpellées en lien avec cet épisode de violences. (AFP)