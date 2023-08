De nouvelles images glaçantes de la télécabine coincée à 350 mètres d’altitude au Pakistan dévoilées

Mardi, huit personnes se sont retrouvées coincées dans une cabine de téléphérique artisanale suspendue au-dessus d’un profond ravin dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du Pakistan. Six enfants et deux adultes étaient à bord. La télécabine se trouvait à environ 350 mètres d’altitude. “Un formidable travail d’équipe de l’armée, des services de secours, des autorités locales et de la population” a permis de sauver tout le monde.