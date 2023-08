Pour épouser cette princesse, les hommes devaient passer une épreuve mais personne n’y est jamais arrivé

Pourtant, au décès de l'un de ses petits-fils, Mongke, qui avait repris les rênes du pouvoir, des dissensions surgissent. Le besoin d'un nouveau souverain se fait sentir, et ses frères, Kubilai et Boga, se livrent une bataille pour le trône, menant même à une guerre de succession. Après d'intenses affrontements, c'est finalement Kubilai, oncle de la princesse Khutulun, qui sort victorieux et accède au trône.

Un empereur qui ne fait pas l’unanimité

Le nouvel empereur, résolument tourné vers l’avenir, s'éloigne des traditions séculaires et de l'héritage équestre caractéristique de l'Empire mongol. Dans cette volonté de changement, il aspire à rompre avec le mode de vie nomade et à abandonner certaines méthodes de combat, comme le tir à l'arc. Convaincu que sa fonction doit avant tout être politique et non plus martiale, il se heurte à une résistance au sein même de l'empire.

Les habitants, imprégnés des traditions instaurées par Gengis Khan, sont attachés à ces coutumes qu'ils souhaitent perpétuer. Parmi elles, la maîtrise équestre incarne une part essentielle de leur identité culturelle. Pour eux, l'empereur Kubilai Khan semble ignorer ces traditions, concentrant ses efforts sur la Chine où il a déplacé la capitale de l'empire. Se sentant délaissés, ces individus décident de s'unir contre lui. C'est ainsi que Qaïdu, le père de Khutulun, prépare l'opposition en rassemblant les troupes pour un affrontement contre son cousin. Cette guerre, représentant la dualité entre tradition et modernité, fera vibrer l’empire durant plus de trente ans.

Une alliée hors pair

C’est aux environs de 1260, au cœur de ces conflits, que la fille de Quaidu, Khutulun, voit le jour. Elle grandit dans un monde exclusivement masculin, entourée de pas moins de 14 frères. Comme son père les défend corps et âme, les traditions ont une place centrale dans la famille. D’ailleurs, ils adoptent un mode de vie nomade dans lequel la place du cheval est essentielle, comme à l’époque de Gengis Khan. Les enfants apprennent l’équitation très tôt et Khutulun s’y intéresse particulièrement. Elle passe ses journées à observer les guerriers sur leurs chevaux et rêve de les rejoindre un jour. Alors, elle "joue à la guerre" en s’entrainant à tirer à l’arc, à manier la lance, à porter des poids… Qaïdu remarque son potentiel et décide de la former dès son plus jeune âge afin qu’elle le rejoigne sur les champs de bataille au plus vite. D’ailleurs, elle montre rapidement des aptitudes et accompagne son père au combat. Ce n’est pas habituel pour l’époque de voir une fille se battre, et surtout pas se battre à la manière de Khutulun. La jeune fille n’hésite pas à foncer dans les rangs ennemis et à attaquer les adversaires. Marco Polo, l’ayant rencontrée lors de ses explorations, n’a pas hésité à la comparer à un faucon dans ses écrits : "elle s’éloignait parfois de son père et se précipitait sur l’ennemi. Elle saisissait un homme aussi adroitement qu’un faucon et le ramenait à son père".

Une victoire à la lutte contre un mariage

Parfois vue comme une déesse, parfois comme une légende, Khutulun attire les prétendants. Pourtant, elle n’a aucune envie de se marier et émet d’ailleurs une condition avant toute demande en mariage. Si un homme veut avoir la chance de devenir son mari, il devra d’abord la battre à la lutte. S’il perd, il sera obligé de lui offrir 100 chevaux en retour. Le prix à payer est élevé mais ne décourage pas de nombreux hommes qui affrontent Khutulun dans l’espoir de gagner sa main. Les luttes s’enchaînent et se ressemblent, aucun prétendant ne parvient à battre la princesse qui remportera 10 000 chevaux grâce à ces affrontements. Un homme particulièrement amoureux d’elle ira même jusqu’à lui en proposer 1000. Ce qui attire forcément les parents de la jeune fille qui y voient un gain important. Ils vont jusqu’à supplier la princesse de se laisser vaincre, mais il n’en est pas question pour elle. Si on veut l’épouser, alors il faudra la battre.

Un mariage malgré elle

Le subterfuge de la jeune femme pour éviter des noces commence à faire naître des soupçons. Dans cette société d'époque, l'idée qu'une femme puisse ne pas désirer le mariage est difficilement envisageable. Ainsi, de nombreuses spéculations abondent, allant jusqu'à prétendre que sa réticence à accepter un prétendant, même celui qui lui offre mille chevaux, est due à des relations incestueuses qu’elle entretiendrait avec son propre père.

Lorsque ces rumeurs parviennent aux oreilles de la jeune femme, sa priorité absolue devient de préserver l'honneur et la réputation de sa famille. Dans ce but, elle fait un choix radical : épouser l'un des vaillants guerriers de l'armée de son père. Sa sélection se fait aléatoirement parmi les fidèles combattants. L’heureux élu ne sera même pas contraint de la battre en duel. L'identité précise de cet homme reste floue puisque les diverses sources historiques de l'époque ne convergent pas sur ce point.

Princesse, mais pas impératrice

Après trente années de combat, c’est le père de Khutulun et les traditions ancestrales que son armée défend qui l’emportent. Qaïdu devient alors empereur, un des souverains les plus puissants de l’Asie centrale. Cependant, voyant sa fin de vie approcher, il est rapidement confronté à la question de sa succession. Étant donné que sa fille est sa plus fidèle alliée tant dans la vie que lors des combats, Qaïdu désire la désigner comme héritière du trône. Cependant, les 14 frères ne sont pas de cet avis et, lors du décès de leur père en 1301, c’est Orus Grand Khan qui reprend le trône et devient empereur. Il désigne tout de même sa sœur comme cheffe des armées en l’honneur des volontés de son père. Elle occupera ce poste peu de temps puisque la princesse Khutulun décèdera dans des circonstances inconnues cinq années après son père, laissant derrière elle un empire en déclin. Suite à son décès, la princesse tombera dans l’oubli jusqu’à la publication du premier livre à son sujet en 1710. Après avoir inspiré les écrits de Marco Polo, cette princesse guerrière, jamais vaincue, a continué à éveiller l’imaginaire de nombreux artistes à travers les siècles et cette fascination semble perdurer, aujourd’hui encore.