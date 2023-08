Un séisme de magnitude 7,1 ébranle Bali sans dégâts importants

Les secousses ont été ressenties à travers Bali, ainsi que sur les îles voisines de Lombok et Sumbawa.

"Quand le premier séisme est survenu, j'ai réveillé mon mari. Peu après, un deuxième s'est produit, donc on a immédiatement emmené nos enfants dehors", a souligné Ardylla Yuliacitra, une habitante de l'île touristique de 31 ans. "Le premier séisme m'a fait tanguer comme un bateau et le deuxième a secoué ma maison", a-t-elle ajouté.

Deux répliques de magnitude 5,4 et 5,6 ont été enregistrées par l'USGS.

Des hôtels ont évacué les clients et le personnel a surveillé les plages, craignant un possible tsunami.

"On a réconforté les clients, on a fourni de l'eau et des serviettes pour ceux qui ont été évacués" temporairement, a expliqué Nimas Ayu, porte-parole de l'hôtel Artotel à l'est de l'île de Bali.

Les autorités n'ont pas rapporté de dégâts dans l'immédiat.

"Nos équipes évaluent la situation et collectent les informations auprès des habitants", a indiqué l'agence de gestion des catastrophes dans un communiqué.

L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.

Le 21 novembre, un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé la province de Java Ouest, causant la mort de plus de 600 personnes.

Un séisme survenu au large de Sumatra à l'ouest de l'Indonésie le 26 décembre 2004, avait fait plus de 230.000 morts jusqu'au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande. De magnitude 9,1, il avait provoqué des vagues gigantesques, jusqu'à 30 mètres de hauteur sur le rivage de Banda Aceh, dans le nord de Sumatra.