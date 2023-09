Le puissant typhon Haikui touche terre à Taïwan: des milliers de personnes évacuées (PHOTOS ET VIDEO)

Le typhon a touché terre vers 15h40 (09h40 heure belge) à Taitung, une région montagneuse de l'est de l'île. "C'est un peu plus tôt que prévu car il avance plus vite", a indiqué à l'AFP Yeh Chih-chun, prévisionniste au Bureau météorologique central de Taïwan.

Dans la région de Taitung, les habitants se terrent à l'intérieur dans l'obscurité et loin des fenêtres. D'énormes rafales de vent font s'envoler des arbres déracinés et des réservoirs d'eau arrachés à leurs socles, selon un journaliste de l'AFP sur place.

A travers l'île, plus de 21.000 foyers ont été privés d'électricité. La plupart d'entre eux ont retrouvé le courant en milieu d'après-midi, mais environ 9.000 en étaient encore privés au moment où Haikui a touché terre.

La dernière tempête majeure à avoir frappé l'île avant Haikui était le typhon Bailu, qui avait fait un mort en 2019.

Dimanche, les autorités ont recensé deux blessés légers dans le comté de Hualien (est), où un arbre est tombé sur une voiture.

