La semaine dernière, un responsable européen sous couvert d'anonymat avait indiqué à des journalistes à Bruxelles que le président chinois Xi Jinping ne prévoyait pas d'assister au sommet du G20.

Le président américain Joe Biden s'est dit "déçu" de cette absence.

Interrogée à ce sujet lundi lors d'un point de presse régulier, Mao Ning n'a pas confirmé la non-participation de M. Xi, se contentant d'annoncer que Li Qiang "mènerait une délégation" en Inde.

"Le G20 est un forum important pour la coopération économique internationale", a déclaré la porte-parole.

"En participant à cette réunion, le Premier ministre Li Qiang transmettra les pensées et positions de la Chine sur la coopération dans le G20, en appelant le G20 à renforcer l'unité et la coopération et en travaillant ensemble face aux défis mondiaux de l'économie et du développement".

Le président Xi a eu des discussions avec le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20, lors d'une rare rencontre en face-à-face lors du sommet des Brics en Afrique du Sud il y a deux semaines, mais les tensions restent vives entre les deux pays.

L'Inde a adressé mardi une "forte protestation" à la Chine après que Pékin a publié une carte revendiquant des terres que New Delhi affirme posséder, y compris un territoire proche de l'endroit où les deux pays voisins se sont battus en 2020.

Les responsables européens espèrent que le sommet du G20 sera une opportunité de tenter d'amener l'Inde et la Chine à se montrer plus sévères vis-à-vis de la Russie à propos de l'invasion de l'Ukraine.