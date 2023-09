Dans un premier temps, il a semblé s'éloigner de Taïwan avant de toucher à nouveau terre lundi matin au niveau de Kaohsiung, dans le sud-est, avant d'être rétrogradé au rang de tempête tropicale violente.

Aucun décès n'a été rapporté mais des dégâts ont été constatés à Taitung, une région montagneuse et relativement peu peuplée de l'est de l'île.

Selon les autorités, près de 80 personnes ont été blessées lors du typhon. Il s'agit essentiellement de légères blessures causées par des chutes d'arbres et des accidents de voiture.

Avant que Haikui ne frappe dimanche - c'est la première fois en quatre ans qu'un typhon touche terre à Taïwan - plus de 7.000 personnes avaient été évacuées à travers toute l'île, particulièrement dans les régions montagneuses exposées aux glissements de terrain. Des centaines de vols ont été annulés et des entreprises et commerces ont fermé.

Plus de 217.000 foyers ont été temporairement privés d'électricité dimanche. Lundi matin, 58.000 restaient sans courant. Les écoles et les entreprises étaient toujours fermées dans 14 villes en raison de pluies torrentielles.

Les médias locaux ont rapporté qu'à Kaohsiung, des routes sont inondées et des arbres déracinés jonchent les rues.