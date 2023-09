Conflit au Nagorny Karabakh : Hadja Lahbib appelle au dialogue et au compromis

"Nous suivons avec inquiétude les évènements au Haut-Karabakh. La seule voie valable vers la paix est celle du dialogue et du compromis", fait valoir la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib dans un message posté mardi sur le réseau X (ex-Twitter) depuis New York où elle participe à l'Assemblée générale des Nations Unies. "La Belgique appelle à une désescalade et à une solution politique qui prenne en compte le bien être de la population", ajoute-t-elle.